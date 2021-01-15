Крал и Айртон не тренируются в общей группе «Спартака»

Футболисты «Спартака» Алекс Крал и Айртон тренируются по индивидуальной программе.

Директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов сообщил, что обоих игроков ждет дополнительное обследование.

«Айртон и Крал тренируются отдельно, им нужно пройти дополнительное обследование состояния мышц опорно-двигательного аппарата. Сейчас есть время и нет никаких игровых упражнений. Нужно, чтобы они были полностью здоровы и ничего не усугубить», - цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, «Спартак» проведет в Дубае два сбора: с 14 по 24 января и с 28 января по 8 февраля. 30 января красно-белые сыграют товарищеский матч против «Пахтакора».

Добавим, что спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 турах 35 очков. Красно-белые отстают от ЦСКА на два очка и от лидирующего «Зенита» - на шесть.