Артета - об уходе Озила: Переговоры ведутся, но ничего конкретного пока нет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный уход из лондонского клуба полузащитника Месута Озила.

Ранее СМИ сообщали, что немец близок к переходу в «Фенербахче».

«Я не знаю, насколько близко он был раньше к уходу из «Арсенала». В настоящее время идут переговоры между нашим техническим директором и одним турецким клубом, но пока ничего конкретного нет», – цитирует испанского специалиста Goal.com.

Напомним, Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В октябре стало известно, что лондонцы не включили 32-летнего полузащитника в заявку на чемпионат Англии. Последний раз за «канониров» Озил играл в марте 2020 года.