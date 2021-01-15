Миранчук признан лучшим игроком матча против «Кальяри» по версии La Gazzetta dello Sport

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1).

Россиянин получил оценку 7,0. Такие же баллы у одноклубников Миранчука Муриэля и Гозенса.

Напомним, россиянин вышел на поле в стартовом составе и стал автором забитого гола. Мяч в ворота «Кальяри» стал для Алексея третьим в составе итальянского клуба.

В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем встречи между «Лацио» и «Пармой».