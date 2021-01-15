Полузащитник «СКА-Хабаровск» Гаджимурадов перешел в «Урал» (фото)

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов перешел в «Урал».
Пресс-служба уральцев сообщает, что хавбек будет заявлен под 40-м номером.
🐝Первый новичок этой зимы 🙂— ФК Урал (@FCURAL) January 15, 2021
🇷🇺 РАМАЗАН ГАДЖИМУРАДОВ
Родился: 9 января 1998 г.
Амплуа: левый полузащитник
Гражданство: Россия
Предыдущий клуб: «СКА-Хабаровск»
Добро пожаловать в «Урал»! 🖤🧡
☝️Подробности: https://t.co/FQ4ta5xKMK pic.twitter.com/REWHS7hmEj
Гаджимурадов является воспитанником московского «Торпедо». За клуб из Хабаровска он выступал с 2019 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за армейцев 24 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.