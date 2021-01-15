Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Словении в Сочи

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия - Словения пройдет в Сочи, на стадионе «Фишт», сообщает пресс-служба РФС.
Встреча состоится 27 марта в 17:00 мск.
Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт» против Словении— РФС (@rfsruofficial) January 15, 2021
Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27-го марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи – в 17:00. pic.twitter.com/FxwGAXx68c
Добавим, что отборочный турнир команда Станислава Черчесова начнет 24 марта гостевым матчем против Мальты. Также в одной группе с россиянами оказались сборные Хорватии, Кипра и Словакии.