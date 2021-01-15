Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против Словении в Сочи

Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду

Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.