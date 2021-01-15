Владимир Леонченко: Важно, чтобы игрок хотел выступать за «Локомотив». У Пабло такое желание есть

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал приобретение у «Бордо» центрального защитника Пабло.

«Проанализировав итоги первой части сезона, мы пришли к выводу, что центральная зона в обороне - одно из проблемных мест «Локомотива». По Пабло получилось сработать очень быстро.

У него уже сейчас были предложения как из Европы, так и из России. С высокой вероятностью Пабло договорился бы с другим клубом зимой.

Важно, чтобы любой игрок — независимо от имени и статуса, с которым мы ведем переговоры, хотел играть за «Локомотив». У Пабло такое желание есть», - цитирует Леонченко Sport24.ru.

Напомним, ранее пресс-служба железнодорожников сообщила, что все условия сделки согласованы. В пятницу 29-летний бразилец пройдет медосмотр, после чего с ним будет подписан долгосрочный контракт.