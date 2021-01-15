Николас Ломбертс: Я говорил о «Зените» так много хорошего, а он проиграл 0:3 «Брюгге». Это ужасно

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о выступлении сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«Иногда я удивляюсь, как они могли так неудачно выступить в Лиге чемпионов, но в чемпионате уверенно идти на первом месте. Возможно, в Премьер-лиге за последние несколько лет уменьшилась конкуренция. Возможно, уровень лиги упал. Жаль, потому что я надеялся на лучшее. В интервью бельгийской газете я сказал: «Окей, у «Брюгге» будет шанс выиграть дома, если им повезет и это будет их день». А во время матча я был в ТВ-студии и мне было стыдно. Я говорил о «Зените» так много хорошего, а они получили 0:3 от бельгийской команды. Это не лучшая реклама для российского футбола. Здесь за вашей лигой никто особо не следит. И я рассказывал, что уровень там выше, чем в Бельгии. А потом 0:3… Это было ужасно и для моего эго, и для эго российского футбола», - цитирует бельгийца Sport24.ru.

Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» играл в одной группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Набрав в шести матчах одно очко, клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в квартете.

Добавим, что Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Всего он провел за российский клуб 290 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач.