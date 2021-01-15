Дмитрий Селюк: Яя Туре приступит к работе в одном из турецких клубов

- Вы, наверное, хотели спросить меня про Яа Туре, все пишут, что я его устроил в «Сочи»? – начал разговор Дмитрий, ответив на звонок корреспондента «Советского спорта».

- Не с этого планировал начать, но коли уж пошла речь про Яа Туре (экс-хавбек «Манчестер Сити». — Прим. ред.), поясните, в чем там суть.

- Тут с утра пошла информация, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может покинуть клуб из-за того, что руководителем селекционного отдела клуба станет Яя Туре. Это неправда. У меня хорошие отношения с руководителем клуба, но Яя в «Сочи» не едет. Да и не верю, что Федотов мог такое заявить.

- Зачем Яя это нужно? Человек отлично заработал, может теперь наслаждаться жизнью.

- Вы не правы. Мы с Яя сейчас начинаем тренерскую карьеру. Просто наслаждаться жизнью он не собирается. Но мы понимаем, что сразу начинать с главных тренеров – неправильно. Яя продолжает учебу и параллельно будет работать ассистентом главного тренера. И поверьте – станет великим тренером.

- Он высказывал вам предпочтения, в какой стране хотел бы начать тренерскую карьеру?

- Что значит, высказывал? Я высказываю свои предпочтения всем людям, с которыми работаю. А не они мне.

Я считаю, что лучше начать с Восточной Европы – России или Украины. Но сейчас подвернулся другой вариант, мы решили им воспользоваться. Поэтому скажу так: в «Сочи» Яя Туре не будет, на следующей неделе он приступит к работе в одном из турецких клубов.