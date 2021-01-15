Станислав Черчесов: Стадион «Фишт» хорошо знаком сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему первый домашний матч команды в отборочном турнире ЧМ-2022 было решено провести в Сочи на стадионе «Фишт».

«Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе «Фишт». Если вы помните, перед Кубком конфедераций мы проводили там контрольный матч с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, а игра чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам.

Март - специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора, ведь помимо встречи со Словенией сборной предстоят два выездных матча - на Мальте и в Словакии. Нужно все тщательно продумать с учетом довольно большого количества перелетов», - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, встреча Россия - Словения состоится 27 марта в 17:00 мск.

Отборочный турнир команда Черчесова начнет 24 марта гостевым матчем против Мальты. Также в одной группе с россиянами оказались сборные Хорватии, Кипра и Словакии.