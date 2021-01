Дин Смит из «Астон Виллы» признан тренером месяца в АПЛ по итогам декабря

Дин Смит, возглавляющий «Астон Виллу», получил награду лучшему тренеру английской премьер-лиги по итогам декабря.

Помимо 49-летнего англичанина на приз также претендовали Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Карло Анчелотти («Эвертон») и Шон Дайч («Бернли»).

В декабре «Астон Вилла» одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах чемпионата Англии, пропустив лишь один мяч.

Dean Smith has won the @PremierLeague's Manager of the Month award for December! 🔥



Congratulations, boss! 👏