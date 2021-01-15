КДК РФС наказал брянское «Динамо» за сокрытие данных о зараженных коронавирусом футболистах

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал клуб ФНЛ брянское «Динамо» за умышленное сокрытие информации о зараженных коронавирусом игроках.

30 августа «Динамо» на своем поле обыграло омский «Иртыш» со счетом 1:0. Как выяснилось позже, трое игроков брянской команды Алексей Сапаев, Григорий Чиркин и Павел Баранов приняли участие в матче, хотя ранее сдали положительные тесты на коронавирус. Баранов, кстати, стал автором единственного гола.

КДК аннулировал итог встречи «Динамо» – «Иртыш», присудив брянскому клубу техническое поражение 0:3. «Динамо» заплатит штраф 100 тысяч рублей, а за неправомерное участие в матче заболевших футболистов главный тренер Александр Горбачев отстранен от футбола на один год.

Вдобавок за умышленное предоставление недостоверной информации, а также использование клубом поддельных документов брянское «Динамо» оштрафовано на три очка и на 1,5 миллиона рублей.

Начальник команды Валерий Корнеев пожизненно отстранен от футбольной деятельности.