Олег Иванов: «Уфа»? Я бы был не против продолжить свою карьеру, но пока сложно комментировать

- «Уфа»? Я бы был не против продолжить свою карьеру. Пока сложно комментировать. Если перейду, то узнаете скоро, - цитирует Иванова Sport24.ru.

Накануне стало известно, что Иванов покинул «Ахмат»: контракт с грозненским клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Позже появилась информация, что полузащитник близок к переходу в «Уфу».

Напомним, Иванов является воспитанником академии «Спартака». В «Ахмат» (в то время «Терек») он перешел из «Ростова» в 2012 году. Всего за клуб из Грозного 34-летний футболист провел 243 матча, забил 17 голов и сделал 30 результативных передач.