Руни завершил карьеру футболиста и утвержден главным тренером «Дерби Каунти»

Официальный сайт «Дерби Каунти» сообщил о том, что Уэйн Руни утвержден в качестве главного тренера команды.

С тех пор, как в ноябре из клуба был уволен голландец Филипп Коку, Руни занимал должность исполняющего обязанности главного тренера, продолжая играть.

Теперь Уэйн объявил о завершении карьеры футболиста и заключил с «Дерби» тренерский контракт до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Руни сыграл за «Дерби» десять матчей в чемпионшипе, забив один гол. Его команда находится в зоне вылета, занимая 22-е место с 19 очками после 22 игр.

За сборную Англии Руни провел 120 матчей с 2003 по 2018 годы, забив 53 мяча. На клубном уровне он выступал за «Эвертон» (2002–2004, 2015, 2017–18), «Манчестер Юнайтед» (2004–17) и американский «Ди Си Юнайтед» (2018–2019). На его счету 208 голов и 111 результативных передач в 491 матче в АПЛ, а также 105 игр и 40 забитых мячей в еврокубках, пять титулов чемпиона Англии в составе «МЮ» и победа в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08.