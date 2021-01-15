Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА ради контракта с «Миланом»

Журналист Николо Скира в твиттере подтвердил факт переговоров Марио Манджукича с «Миланом».

По его информации, ради заключения контракта с красно-черными 34-летний Манджукич отклонил предложения трех московских клубов «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА. Вдобавок Марио отказал испанской «Сельте» и турецкому «Бешикташу», поскольку его приоритет – это возвращение в итальянскую серию А.

C 2015 по 2019 годы хорватский нападающий провел 162 матча за «Ювентус», забив 44 гола и сделав 17 результативных передач.

В январе 2020-го Манджукич заключил контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», но уже в июле покинул команду и с тех пор находится в статусе свободного агента.