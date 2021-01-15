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15 января 19:00
автор: Виктор Шарафудинов

Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого «Олимпика»

Команда занимает седьмое место в чемпионате Украины.

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин заявил, что с 19 января в тренерский штаб команды войдет бывший полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре.

«Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб «Олимпика», – сообщил Гельзин в интервью для «Метарейтинг Украина». – Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Рассчитываем, что университеты, которые он прошел в «Барселоне» и в «Манчестер Сити», он передаст нынешним футболистам «Олимпика». Им будет, чему поучиться у такого сильного в прошлом игрока, как Туре. Сроки контракта с Туре мы еще не обговорили, потому что как раз обсуждаем. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать».

С момента своего дебюта в украинской премьер-лиге в 2014 году «Олимпик» проводит домашние матчи в Киеве. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 17 очков в 12 матчах.

Туре с 2003 по 2005 годы играл за донецкий «Металлург», забив четыре мяча в 37 матчах, а затем перешел в «Монако».

источник: «Метарейтинг Украина»
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