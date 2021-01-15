Итальянская пресса: Миранчук не нужен «Аталанте»

Корреспондент телеканала beIN Sports и бывший журналист La Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери прокомментировал ситуацию полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Когда Миранчук выступает, он всегда показывает шоу, – цитирует Палмери News.ru – Он никогда не появлялся на поле как человек, который находится вне команды. Очевидно, ему нужна последовательность, непрерывность. Это непросто сделать, потому что на той позиции, где он играет, «Аталанта» имеет несколько опций. Итальянские фанаты, которые видели его в деле, довольны его игрой, но от Миранчука ждут большего.

Уверен, что Гасперини удовлетворен тем обстоятельством, что Миранчук отметился уже несколькими голами и всегда играет отчаянно. Возможно, в феврале Алексей будет выступать больше. Но в целом «Аталанте» не нужен Миранчук. Только по той причине, что команда участвует в трех турнирах, в нем есть необходимость. Из четырех человек на позиции он стоит последним в очереди. Впрочем, все покажет игра».

В сентябре прошлого года Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. Всего Алексей провел 11 игр за новую команду, забив три мяча.

В стартовом составе клуба из Бергамо россиянин пока вышел лишь однажды: 14 января в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри». «Аталанта» победила 3:1, а Миранчук стал автором первого гола.