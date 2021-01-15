Сухой, Турбин и Волошин отстранены от работы на матчах РПЛ на неопределенный срок

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о том, что трое арбитров Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин на неопределенный срок отстранены от работы на матчах РПЛ.

Вот, что рассказал Хачатурянц в интервью для ТАСС:

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей прермьер-лиг, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR. Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров».