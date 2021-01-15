Почеттино стал самым высокооплачиваем тренером в истории «ПСЖ»

Французская газета L’Equipe сообщает, что Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваем тренером в истории «Пари Сен-Жермен».

По ходу первого сезона аргентинец будет получать по 525 тысяч евро в месяц (т.е. уровень годовой зарплаты составит 6,3 миллиона евро). За полный второй сезон Почеттино станет богаче на 7,5 млн евро, а в случае продления соглашения его зарплата вырастет до 8 млн евро за год.

Немец Томас Тухель, уволенный 29 декабря прошлого года, зарабатывал в парижском клубе 4,2 млн за сезон.

48-летний Почеттино, ранее работавший с «Эспаньолом», «Саутгемптоном и «Тоттенхэмом», возглавил команду «ПСЖ» 2 января.

С тех пор, как «ПСЖ» в 2011 году перешел под контроль катарских инвесторов, с командой помимо Тухеля и Почеттино работали Карло Анчелотти, Лоран Блан и Унаи Эмери.