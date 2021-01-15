Источник: Грант может стать временным тренером «Челси», Тухель возглавит лондонский клуб летом

Как сообщает в своем твиттере журналист Sport Bild Кристиан Фальк, в случае увольнения Лэмпарда, «Челси» рассматривает кандидатуру Аврама Гранта в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Летом же 65-летнего израильского специалиста должен будет сменить Томас Тухель.

Напомним, что после 17 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб под руководством Лэмпарда одержал всего одну победу в шести последних матчах сезона, потерпев четыре поражения и один раз сыграв вничью.