Аркадиуш Милик дал согласие на переход из «Наполи» в «Марсель» и согласовал условия сотрудничества с французским клубом.

Эту новость опубликовал RMC Sport, не сообщив деталей контракта.

Источник утверждает, что «Марселю» еще только предстоит договориться с «Наполи» о сумме трансфера. Ранее итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщала, что неаполитанцы готовы расстаться с 26-летним польским форвардом за 10 миллионов евро.

«Наполи» приобрел Милика у «Аякса» летом 2016 года за 32 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня нынешнего года. Всего Аркадиуш сыграл за итальянский клуб 122 матча, забив 48 мячей и сделав пять голевых передач.