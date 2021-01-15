Лидер чемпионата Португалии «Спортинг» не смог дома обыграть «Риу Аве»

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Риу Аве».

На 42-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу полузащитника Педру Гонсалвеша. На 61-й ангольский форвард гостей Жасинту Дала восстановил равновесие.

«Спортинг» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и лишь трижды сыграл вничью. Зелено-белые лидируют в примейре, набрав 36 очков в 14 встречах.

У ближайших преследователей «Порту» и «Бенфики» по 31 очку после 13 игр.

«Риу Аве» занимает седьмое место, набрав 15 очков в 14 турах.