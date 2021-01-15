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15 января 23:29
автор: Виктор Шарафудинов

Лидер чемпионата Португалии «Спортинг» не смог дома обыграть «Риу Аве»

Зелено-белые на пять очков опережают «Порту» и «Бенфику».

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Риу Аве».

На 42-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу полузащитника Педру Гонсалвеша. На 61-й ангольский форвард гостей Жасинту Дала восстановил равновесие.

«Спортинг» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и лишь трижды сыграл вничью. Зелено-белые лидируют в примейре, набрав 36 очков в 14 встречах.

У ближайших преследователей «Порту» и «Бенфики» по 31 очку после 13 игр.

«Риу Аве» занимает седьмое место, набрав 15 очков в 14 турах.

24 января «Спортинг» сыграет в гостях с «Боавиштой». 25 января «Риу Аве» сыграет дома с «Санта-Кларой».

источник: «Советский спорт»
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