Губернатор Самарской области: «Крылья Советов» должны зарабатывать на развитие футбола в регионе

- Бюджет клуба определен, и клубу пора жить в рамках утвержденного бюджета. Мы ищем активно партнера, про инвестора говорить рано, не планируется приватизация клуба. Одного из партнеров мы привлекли к совместному управлению клубом, уже есть гарантированные средства, которые пойдут на развитие футбольного клуба.

Мы должны просто с этой неразберихой, которая там была больше десяти лет, разобраться, выстроить четкое бизнес-управление, понимая, что это команда, которая должна в том числе и зарабатывать средства на развитие клуба и футбола в регионе в целом. Создание такой четкой, верной, эффективной модели управления клубом, визуализация его будущего, уверен, привлечет дополнительных партнеров, - передает слова Азарова ТАСС.

Добавим, что «Крылья Советов», набрав после 26 туров 55 очков, на данный момент занимают второе место в таблице ФНЛ.