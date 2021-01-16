«Монако» обыграл «Монпелье», Головин вышел на замену

Футболисты «Монако» переиграли «Монпелье» в выездном матче 20-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.

В составе гостей голами отметились Кевин Фолланд (24-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (35, 61), у хозяев поля отличились Элье Ваи (64) и Анди Делор (69).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив Софьяна Диопа.

После этой игры «Монако» набрал 36 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Монпелье», имея в активе 28 очков, занимает восьмое место.