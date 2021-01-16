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16 января 09:29
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Ахмата» Адамов перешел в «Урал»

В текущем сезоне РПЛ он провел три матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Он будет играть в новой команде под номером 22.

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Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

Сроки его соглашения, а также сумма трансфера, не раскрываются. Портал Transfermarkt сообщает, что договор игрока рассчитан на 2,5 года.

«Когда был в отпуске, мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я, конечно, был очень рад. Примерно через неделю руководство клубов договорились между собой и теперь я стал игроком «Урала».

Моя основная позиция – это правый защитник, но могу сыграть и слева. Половину сезона играл и в центре обороны. В команде знаком с Чингизом Магомадовым и с новичком Рамазаном Гаджимурадовым», – сказал Адамов.

Добавим, что в текущем сезоне он также провел 12 матчей в молодежном первенстве, где забил пять голов и отдал один голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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