Защитник «Ахмата» Адамов перешел в «Урал»

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Он будет играть в новой команде под номером 22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

Сроки его соглашения, а также сумма трансфера, не раскрываются. Портал Transfermarkt сообщает, что договор игрока рассчитан на 2,5 года.

«Когда был в отпуске, мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я, конечно, был очень рад. Примерно через неделю руководство клубов договорились между собой и теперь я стал игроком «Урала».