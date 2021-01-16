Альваро Мората: Буду рассказывать детям, что играл с Роналду в одной команде

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался в адрес своего партнера по команде – форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Он по-прежнему входит в число лучших футболистов мира, хотя ему уже 35 лет. У него прекрасная техника, чутье, он очень одаренный игрок с точки зрения физических данных. Роналду может забить из очень сложной позиции.

Честно говоря, я счастлив играть с ним. Он прекрасно чувствует мои передачи. Буду рассказывать детям, что выступал с ним в одной команде», – цитирует Морату телеканал Sky Sports Italy.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел 18 матчей, забил 19 голов и отдал два голевых паса.