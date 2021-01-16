Андрей Аршавин: Руни – сильный футболист. Такой парень – колхозник, работяга

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил выступления экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Руни – сильный футболист с телосложением регбиста. Такой парень – колхозник, работяга. В игре он умел очень многое, хорошо владел телом даже при такой фактуре, при своем росте хорошо играл головой. Отличная скорость, великолепный удар, физическая готовность, был настоящим бомбардиром. Он был классным игроком, но любой, кто играл на острие атаки в том «Манчестер Юнайтед», забивал много», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в составе «МЮ» Руни играл с 2004 по 2017 год. На его счету 559 матчей, 253 гола и 146 голевых передач, а также 17 трофеев, в том числе пять титулов английской Премьер-лиги и победа в Лиге чемпионов.