«Герой «Балаидоса». Ла Лига вспомнила дубль Карпина в матче «Сельта» – «Мальорка» (видео)

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала пост в своем Twitter, посвященный Валерию Карпину.

Напомним, главный тренер «Ростова», будучи футболистом, забил два мяча в качестве игрока «Сельты» и помог своей команде обыграть «Мальорку» (4:2).

«Герой «Балаидоса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что всего за галисийцев Карпин провел 204 игры, забил 36 голов и отдал семь голевых передач.

𝒯𝒽𝑒 𝒽𝑒𝓇𝑜 𝑜𝒻 𝐵𝒶𝓁𝒶𝒾𝒹𝑜𝓈... 💫#OnThisDay in 1999, Valeri Karpin scored twice in a 4-2 win for @RCCeltaEN in #LaLigaSantander! 💙🇷🇺#YouHaveToLiveIt pic.twitter.com/eHTtWs5HD7