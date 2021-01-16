Моуринью – о Деле Алли: Есть игроки, которые считают, что могут ничего не делать и выходить на поле

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему полузащитник «шпор» Деле Алли редко выходит на поле.

«Есть футболисты, которые не получают игровой практики, но продолжают работать на тренировках, а есть игроки, которые считают, что могут ничего не делать и выходить но поле.

Отпущу ли я Алли, не получив другого игрока? Не хочу отвечать на этот вопрос, хотя, конечно, я знаю ответ», – цитирует Моуринью The Sun.

По данным СМИ, 24-летний Алли стал главной целью «ПСЖ» на летнее трансферное окно.

Добавим, что в текущем сезоне он провел 12 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи.