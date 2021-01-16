Крамаренко подтвердил интерес ЦСКА: Вопрос решится в ближайшие пару дней

Тренер вратарей сборной Азербайджана и футбольного клуба «Нефтчи» Сергей Крамаренко прокомментировал информацию о возможном переходе на работу в ЦСКА.

«Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как он на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял. Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни де Бьязи.

Покину ли я сборную Азербайджана? Этот вопрос еще не решен. Совмещение возможно. Надо сделать выбор – либо совмещение, либо только работа в клубе. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается. Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы», – цитирует специалиста Аzerisport.com.

Добавим, что Крамаренко выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2003 год и отыграл три матча. Также в его карьере были «Динамо», «Торпедо», «Алания», «Балтика» и «Ахмат».