Крамаренко подтвердил интерес ЦСКА: Вопрос решится в ближайшие пару дней

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Баффало Сэйбрз 1 Вашингтон Кэпиталз 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Оттава Сенаторз 5 Торонто Мэйпл Лифс 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 5 Питтсбург Пингвинз 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Милуоки Бакс 112 Даллас Маверикс 109
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 106 Нью-Йорк Никс 103
НБА - регулярный чемпионат окончен Бостон Селтикс 124 Орландо Мэджик 97
Бразилия - Серия А окончен Палмейрас 1 Гремио 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 127 Чикаго Буллз 125
НБА - регулярный чемпионат окончен Юта Джаз 116 Атланта Хоукс 92
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Колорадо Эвеланш 8 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 100 Лос-Анджелес Клипперс 138
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 112 Нью-Орлеан Пеликанс 95
Кубок Испании 1-й тайм, 5' Альмерия 0 Алавес 0 2 3.5 3.8
Кубок Испании 1-й тайм, 7' Пенья Депортива 0 Вальядолид 0 5 3.8 1.7
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Салават Юлаев 0 2.22 4.2 2.75
Англия - Чемпионшип 15:30 Мидлсбро 0 Бирмингем Сити 0
Англия - Премьер-лига 15:30 Вулверхэмптон 0 Вест Бромвич Альбион 0
Италия - Серия А 17:00 Болонья 0 Верона 0 2.45 3.3 3.1
Германия - Бундеслига 17:30 Вольфсбург 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Арминия 0 1.7 3.8 5.4
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 ХК Сочи 0 Витязь 0 3.4 4.4 1.9
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Герта 0 3.1 3.3 2.44
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Аугсбург 0 2.13 3.4 3.7
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Майнц 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Уотфорд 0 Хаддерсфилд Таун 0
Кубок Испании 18:00 Райо Вальекано 0 Эльче 0 2.07 3.4 3.6
Англия - Чемпионшип 18:00 Блэкберн Роверс 0 Сток Сити 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Борнмут 0 Лутон Таун 0 1.65 3.9 5.3
Англия - Чемпионшип 18:00 Дерби Каунти 0 Ротерхэм Юнайтед 0
16 января 12:33
автор: Артур Гичунцев

Крамаренко подтвердил интерес ЦСКА: Вопрос решится в ближайшие пару дней

По словам специалиста, его посоветовал капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Тренер вратарей сборной Азербайджана и футбольного клуба «Нефтчи» Сергей Крамаренко прокомментировал информацию о возможном переходе на работу в ЦСКА.

«Неожиданно поступило такое предложение. В первую очередь я связался с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и поинтересовался у него, как он на это смотрит. Благодарен ему, что хорошо воспринял. Это плюс и для Азербайджана, ведь его представитель может оказаться в большом российском клубе с традициями. Посмотрим, как еще отреагирует Джанни де Бьязи.

Покину ли я сборную Азербайджана? Этот вопрос еще не решен. Совмещение возможно. Надо сделать выбор – либо совмещение, либо только работа в клубе. Будет принято решение, которое устроит обе стороны. Вопрос решится в ближайшие пару дней, ведь 17 января ЦСКА собирается. Клуб не против совмещения. Они даже официально предложение в АФФА сделали от имени президента московского клуба. Должны прийти к обоюдному решению.

В ЦСКА знают меня не понаслышке. Но, думаю, Игорь Акинфеев посоветовал клубу, ведь мы вместе с ним играли за эту команду. Я завершал карьеру, когда он только начинал. Я уже говорил с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, и он сказал, что слышал обо мне положительные отзывы», – цитирует специалиста Аzerisport.com.

Добавим, что Крамаренко выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2003 год и отыграл три матча. Также в его карьере были «Динамо», «Торпедо», «Алания», «Балтика» и «Ахмат».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты стали четвертымиДва голевых паса позволили Александру Овечкину опять войти в историюПеренос чемпионата мира из Минска грозит большими потерями для ИИХФФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова«Голый клининг» набирает популярность
Лундквиста оперировали пять часов. Одноклубник Овечкина может не вернуться в большой хоккей
Знаменитый голкипер Хенрик Лундквист, выступающий с этого сезона за "Вашингтон Кэпиталз", перенес открытую операцию на сердце.
«Ахмат» без ютуба, «Спартак» без Баду, «Зенит» без Дзюбы. Клубы РПЛ начинают сборы
«Плеймейкер» представляет обзор первых послеотпускных активностей клубов РПЛ.
Брянск проиграл в коронавирусный футбол. Минус 6 очков, 1,5 млн штрафа и пожизненный дисквал
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрался с нашумевшим делом в ФНЛ.
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика