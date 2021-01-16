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16 января 13:25
автор: Артур Гичунцев

Роман Орещук: Почему не заиграл Кокорин – это уже вопрос к тренеру, а не к Газизову

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят продать 29-летнего нападающего.

Футбольный агент Роман Орещук высказался о решении «Спартака» подписать летом 2020 года экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Вся страна перемыла Кокорину косточки: сколько он зарабатывает, какой Шамиль Газизов плохой, что взял такого игрока. Но когда его брали, все кричали, какой Газизов классный. Но это так не работает, это неправильно. Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака». А почему Кокорин не заиграл – это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову», – приводит слова Орещука сайт «Матч ТВ».

Напомним, за все время в «Спартаке» Кокорин провел 10 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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