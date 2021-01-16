Хавбек сборной Косова Ибрахимай перешел в «Урал»

В субботу, 16 января «Урал» объявил о переходе полузащитника сборной Косова Илльдрена Ибрахимая.

Он перебрался в команду на правах свободного агента. Его последним клубом был «Викинг». Отмечается, что футболист будет выступать за новую команду под номером 17. Другие детали его трансфера не уточняются.

«Я очень рад переходу в «Урал»! Не могу дождаться, когда начнутся матчи. Знаю, что РПЛ – это хорошая крепкая лига с сильными командами и футболистами. Надеюсь, что смогу хорошо выступать в этой лиге», – заявил 25-летний полузащитник.