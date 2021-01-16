Озил договорился о расторжении контракта с «Арсеналом»

The Athletic сообщает, что Месут Озил достиг договоренности о расторжении контракта с лондонским «Арсеналом».

После того, как будут улажены все необходимые формальности, чемпион мира 2014 года отправится в Стамбул, чтобы в качестве свободного агента присоединится к «Фенербахче».

Свою последнюю игру за «Арсенал» Озил провел 7 марта прошлого года, когда сделал голевую передачу на Александра Ляказетта в домашней встрече чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0). На матчи нынешнего сезона Месут не был даже заявлен.

Лондонский клуб приобрел немецкого полузащитника у мадридского «Реала» в сентябре 2013 года за 47 миллионов евро. Всего Озил провел в составе «канониров» 254 матча, забив 44 гола и сделав 77 результативных передач. В составе «Арсенала» Месут трижды выиграл Кубок Англии и трижды стал обладателем Суперкубка Англии.