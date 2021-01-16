Футболисты ЦСКА вышли из отпуска

Пресс-служба ЦСКА сообщила в твиттере о том, что футболисты московского клуба прошли медосмотр накануне начала подготовки к весенней части чемпионата России.

Вылет на сборы в Испанию намечен на воскресенье 17 января.

Вот, что сказано в сообщении:

«Уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте».

#Кампоамор2021🇪🇸 Уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте ✈ Ждёте моря контента со сборов? 😉https://t.co/i8sPZdAPhS pic.twitter.com/yJGFO4rpPX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 16, 2021

После 19 туров ЦСКА занимает в РПЛ второе место, на четыре очка отставая от «Зенита».