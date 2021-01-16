Роман Орещук: На первых тренировках Филипп поразил, но потом что-то пошло не так

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук объяснил, почему у Максимилиана Филиппа не сложилась карьера в России.

В августе 2019 года бело-голубые приобрели немецкого атакующего полузащитника у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. Всего Филипп сыграл за «Динамо» 29 матчей, забив девять мячей и сделав одну результативную передачу.

«Вот тоже большой вопрос, до нас он неплохо играл, пусть и в последний сезон меньше положенного, – рассказал Орещук в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Когда из «Фрайбурга» приходил в Дортмунд, то смотрелся прилично, но тогда был больным Ройс. Потом тот выздоровел, а Филипп под ним в составе оказался. Ну покажите мне хоть одного российского футболиста, который бы получал хоть сколько-то времени на позиции Ройса. Миранчук пока вон из-под Иличича не может заиграть, а тут о Ройсе разговор.

У нас был шанс взять такого футболиста, очень сильно на него рассчитывали. На первых тренировках он поразил – по уровню с ним никто и рядом не стоял. Те упражнения, которые кто-то делал с 4-5 раза, он выполнял с первого. Но потом что-то пошло не так. Раз человек не заиграл, да, это ошибка. Чтобы ее найти, нужно в себе покопаться, в том числе и ему самому.

Было ощущение, что он попал в физическую яму. Когда приехал, у нас чемпионат уже шел, вот он и загнал где-то себя, где-то мы его неправильно использовали. Затем дали ему паузу, привели в порядок – осень 2019-го он хорошую выдал, даже очень. На зимних сборах качественно работал, но появились проблемы с рукой, сделали операцию, потом пандемия. Все как-то скомкано.