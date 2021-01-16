Фелипе Луис: Симеоне непросто ладить с людьми, но он способен проглотить свою гордость

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Колорадо Эвеланш 8 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Юта Джаз 116 Атланта Хоукс 92
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 100 Лос-Анджелес Клипперс 138
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Лейкерс 112 Нью-Орлеан Пеликанс 95
Кубок Испании окончен Пенья Депортива 1 Вальядолид 4
Кубок Испании окончен Альмерия 5 Алавес 0
КХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Металлург Мг 3 Салават Юлаев 2
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 77' Мидлсбро 0 Бирмингем Сити 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 85' Вулверхэмптон 2 Вест Бромвич Альбион 3
Италия - Серия А 1-й тайм, 11' Болонья 0 Верона 0 2.24 3.2 3.5
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Герта 0 3.2 3.2 2.43
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Арминия 0 1.75 3.8 5
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Аугсбург 0 2.2 3.4 3.5
Германия - Бундеслига 17:30 Вольфсбург 0 РБ Лейпциг 0
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Майнц 0
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 ХК Сочи 0 Витязь 0 3.4 4.4 1.9 3.3 4.5 1.82
Англия - Чемпионшип 18:00 Блэкберн Роверс 0 Сток Сити 0
Кубок Испании 18:00 Райо Вальекано 0 Эльче 0 1.8 3.4 4.9
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайтед 0 Бёрнли 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Ноттингем Форест 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Кардифф Сити 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Уотфорд 0 Хаддерсфилд Таун 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Лидс Юнайтед 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Дерби Каунти 0 Ротерхэм Юнайтед 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Борнмут 0 Лутон Таун 0 1.65 3.9 5.3
Кубок Испании 18:00 Жирона 0 Кадис 0 2.38 3 3.3
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Престон Норт Энд 0
Франция - Лига 1 19:00 Марсель 0 Ним 0 1.45 4.7 7.5
Кубок Испании 20:00 Фуэнлабрада 0 Леванте 0 4.5 3.4 1.86
Италия - Серия А 20:00 Торино 0 Специя 0
16 января 15:34
автор: Виктор Шарафудинов

Фелипе Луис: Симеоне непросто ладить с людьми, но он способен проглотить свою гордость

Аргентинский тренер работает с мадридским «Атлетико» с 2011 года.

Бразильский защитник Филипе Луис поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Диего Симеоне.

«От каждого игрока он требовал выкладываться на пределе возможностей на каждой тренировке, – рассказал бывший футболист «Атлетико» в интервью для O Jogo. – Все, что он требует, должно выполняться на максимум.

Симеоне непросто ладить с людьми. Ему нелегко справиться с особенностями характеров всех футболистов, но он способен проглотить свою гордость.

Проблемы все же случались: Жоау Феликс пинал бутылки с водой, Луис Суарес сейчас приходит в ярость из-за замен. К каким-то игрокам он относится с трепетом, а с другими не выходит за рамки рабочих отношений.

Ладит ли он с футболистами? Что-то вроде того. Но он не лучший из тех, с кем мне доводилось работать. Главный тренер сборной Бразилии – особенный в этом плане. Он может заставить каждого почувствовать себя самым важным».

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014, а также с 2015 по 2019 годы, сыграв 333 матча, забив 12 мячей и сделав 30 голевых передач. В июле 2019 года бразилец вернулся на родину, заключив контракт с «Фламенго».

источник: O Jogo
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Капризов входит в историю, Овечкин раздаёт передачи. Россияне ярко сыграли в НХЛЖелезняков назвал причину вызова Плющенко на дуэльMobilize представил прототип каршерингового автомобиля EZ-1Мужчин заинтересует: вот в чем особенность широкобедрых дамФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность
Лундквиста оперировали пять часов. Одноклубник Овечкина может не вернуться в большой хоккей
Знаменитый голкипер Хенрик Лундквист, выступающий с этого сезона за "Вашингтон Кэпиталз", перенес открытую операцию на сердце.
«Ахмат» без ютуба, «Спартак» без Баду, «Зенит» без Дзюбы. Клубы РПЛ начинают сборы
«Плеймейкер» представляет обзор первых послеотпускных активностей клубов РПЛ.
Брянск проиграл в коронавирусный футбол. Минус 6 очков, 1,5 млн штрафа и пожизненный дисквал
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрался с нашумевшим делом в ФНЛ.
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика