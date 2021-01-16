Фелипе Луис: Симеоне непросто ладить с людьми, но он способен проглотить свою гордость

Бразильский защитник Филипе Луис поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Диего Симеоне.

«От каждого игрока он требовал выкладываться на пределе возможностей на каждой тренировке, – рассказал бывший футболист «Атлетико» в интервью для O Jogo. – Все, что он требует, должно выполняться на максимум.

Симеоне непросто ладить с людьми. Ему нелегко справиться с особенностями характеров всех футболистов, но он способен проглотить свою гордость.

Проблемы все же случались: Жоау Феликс пинал бутылки с водой, Луис Суарес сейчас приходит в ярость из-за замен. К каким-то игрокам он относится с трепетом, а с другими не выходит за рамки рабочих отношений.

Ладит ли он с футболистами? Что-то вроде того. Но он не лучший из тех, с кем мне доводилось работать. Главный тренер сборной Бразилии – особенный в этом плане. Он может заставить каждого почувствовать себя самым важным».