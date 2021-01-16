«Алавес» вылетел из Кубка Испании, с крупным счетом проиграв «Альмерии»

В 1/16 финала Кубка Испании выступающая в сегунде «Альмерия» на своем поле разгромила «Алавес» с результатом 5:0.
Нигерийский нападающий хозяев Садик Умар оформил дубль, поразив ворота команды элитного дивизиона на 8-й минуте и в концовке первого тайма (45+1).
На 45-й отличился Агер Акече, на 52-й полузащитник «Алавеса» Родриго Батталья срезал мяч в свои ворота, а на 81-й Хуан Вильяр реализовал пенальти.
Гости с 35-й минуте играли вдесятером. Прямую красную карточку получил опорный полузащитник Томас Пина.
«Альмерия» вышла в 1/8 финала. Матчи следующего раунда ориентировочно запланированы на 27 января.