В «Спартаке» прокомментировали отказ проводить спарринг с «Зенитом»

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что красно-белые отказались от проведения товарищеского матча против команды из Санкт-Петербурга.

«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался, – рассказал Фетисов в интервью ТАСС. – Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается в ОАЭ. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться».

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» уже провели две встречи в нынешнем сезоне в рамках чемпионата России. 3 октября игра в Москве завершилась вничью 1:1, а 16 декабря команда Семака обыграла красно-белых дома в Санкт-Петербурге со счетом 3:1.