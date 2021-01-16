«Вальядолид» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В 1/16 финала Кубка Испании «Пенья Депортива» из сегунды B на своем поле проиграла «Вальядолиду» с результатом 1:4 по итогам дополнительного времени.

На 13-й минуте хозяева вышли вперед. Счет открыл Фернандо Андрада. На 62-й клуб из примеры отыгрался стараниями Мичела, который реализовал пенальти.

Основное время завершилась вничью 1:1, в а экстра-тайме «Вальядолид» забил три мяча. Роке Меса точно исполнил 11-метровый на 96-й минуте и оформил дубль на 112-й. Четвертый гол гостей забил Оскар Плано на 116-й.

«Пенья Депортива» заканчивала встречу вдесятером. На 101-й минуте был удален полузащитник Алехандро Форнер.

Матчи 1/8 финала ориентировочно запланированы на 27 января.