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16 января 17:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Вулверхэмптон» дома проиграл «Вест Бромвичу»

Аутсайдер прервала 7-матчевую безвыигрышную серию.

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома проиграл «Вест Бромвичу» с результатом 2:3.

Нападающий гостей Матеус Перейра открыл счет на восьмой минуте, реализовав пенальти, однако по ходу первого тайма «волки» вышли вперед. Фабиу Силва восстановил равновесие на 38-й минуте, а на 43-й отличился Вилли Боли.

Тем не менее, в итоге три очка набрал «Вест Бромвич». На 52-й Семи Аджайи забил головой, а на 56-й Перейра оформил дубль, реализовав еще один пенальти.

«Вест Бромвич», начинавший сезон под руководством Славена Билича, впервые одержал победу после назначения Сэма Эллардайса, а также прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и пять поражений).

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть туров кряду (две ничьи и четыре поражения). «Волки» занимают 14-е месте, имея 22 очка после 19 игр.

«Вест Бромвич» находится в зоне вылета на предпоследнем 19-м месте, набрав 11 очков в 18 встречах.

19 января команда Эллардайса сыграет в гостях с «Вест Хэмом». 27 января состоится матч «Челси» – «Вулверхэмптон».

источник: «Советский спорт»
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