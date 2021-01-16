В матче 19-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома проиграл «Вест Бромвичу» с результатом 2:3.

Нападающий гостей Матеус Перейра открыл счет на восьмой минуте, реализовав пенальти, однако по ходу первого тайма «волки» вышли вперед. Фабиу Силва восстановил равновесие на 38-й минуте, а на 43-й отличился Вилли Боли.

Тем не менее, в итоге три очка набрал «Вест Бромвич». На 52-й Семи Аджайи забил головой, а на 56-й Перейра оформил дубль, реализовав еще один пенальти.

«Вест Бромвич», начинавший сезон под руководством Славена Билича, впервые одержал победу после назначения Сэма Эллардайса, а также прервал 7-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и пять поражений).

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть туров кряду (две ничьи и четыре поражения). «Волки» занимают 14-е месте, имея 22 очка после 19 игр.