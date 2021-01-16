«Спартак» хочет вернуть Промеса, но готов только на договор аренды с «Аяксом»

Голландский журналист Майк Вервей рассказал подробности о переговорах московского «Спартака» и амстердамского «Аякса» по поводу перехода 29-летнего нападающего Квинси Промеса.

«Спартак» действует очень настойчиво, – цитирует «Рейтинг Букмекеров» заявление Вервея в подкасте De Telegraaf . – Но, как я понимаю, москвичи сейчас не могут тратить крупные суммы. Поэтому «Спартак» готов лишь к аренде игрока. Я же не могу представить, что «Аякс» отдаст его в аренду».

В нынешнем сезоне Промес забил 6 голов и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Аякс». Амстердамский клуб приобрел форварда у «Севильи» в июле 2019 года за 15,7 миллионов евро.

За «Спартак» голландский футболист провел 135 матчей с 2014 по 2018 годы, забив 66 мячей и сделав 33 ассиста.