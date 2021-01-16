«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», упустив возможность стать лидером бундеслиги

В 16-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 2:2.

На четвертой минуте счет открыл французский защитник гостей Норди Мукиеле, но еще по ходу первого тайма «волки» вышли вперед. Голландец Ваут Вегхорст на 22-й минуте забил свой 11-й гол в нынешнем чемпионате, а на 35-й швейцарец Ренато Штеффен нанес точный удар с правой.

Отыгрался «Лейпциг» после перерыва на 54-й минуте стараниями защитника сборной Венгрии Вилли Орбана.

«Лейпциг» остался на втором месте. У «красных быков» 32 очка, а у «Баварии» – 33. Мюнхенцы свой матч 16-го тура проведут завтра 17 января на своем поле против «Фрайбурга».

«Вольфсбург» находится на шестой строчке таблицы, набрав 26 очков.