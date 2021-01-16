Гол Менье спас дортмундскую «Боруссию» от поражения в матче с «Майнцем»

Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) сыграли вничью с «Майнцем» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Левин Эцтунали (57-я минута), у хозяев поля отличился Тома Менье (73).
Отметим, что на 74-й минуте нападающий дортмундцев Марко Ройс не смог реализовать пенальти.
После этой игры «Боруссия» набрала 29 очков и вернулась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» с семью очками расположился на 17-м месте.
источник: «Советский спорт»