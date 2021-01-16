«Витесс» разгромил в гостях «Эммен» и догнал «Аякс» в борьбе за лидерство в чемпионате Голландии

В 17-м туре чемпионата Голландии «Эммен» на своем поле уступил «Витессу» с результатом 1:4.

У гостей забивали Томас Бейтинк (на второй минуте), Уссама Танна (на 9-й), Армандо Броя (на 49-й) и Патрик Вруг (90+3).

Автором единственного гола «Эммена» на 58-й стал Михаэл Де Леув.

«Витесс», набрав 38 очков, догнал лидера чемпионата «Аякс», но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Вдобавок «Аякс» провел на одну игру меньше.

«Эммен» занимает последнее 18-е место, не одержав ни одной победы в 17 встречах и набрав лишь пять очков.