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16 января 20:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Витесс» разгромил в гостях «Эммен» и догнал «Аякс» в борьбе за лидерство в чемпионате Голландии

Клуб из Арнема уступает амстердамцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

В 17-м туре чемпионата Голландии «Эммен» на своем поле уступил «Витессу» с результатом 1:4.

У гостей забивали Томас Бейтинк (на второй минуте), Уссама Танна (на 9-й), Армандо Броя (на 49-й) и Патрик Вруг (90+3).

Автором единственного гола «Эммена» на 58-й стал Михаэл Де Леув.

«Витесс», набрав 38 очков, догнал лидера чемпионата «Аякс», но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей. Вдобавок «Аякс» провел на одну игру меньше.

«Эммен» занимает последнее 18-е место, не одержав ни одной победы в 17 встречах и набрав лишь пять очков.

23 января состоятся матчи «Ден Хааг» – «Эммен» и «Витесс» – «Гронинген».

источник: «Советский спорт»
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