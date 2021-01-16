«Дженоа» продолжает переговоры с ЦСКА о возможной аренде Гайча

Как сообщает Tuttomercatoweb, «Дженоа» продолжает вести переговоры с ЦСКА о переходе аргентинского форварда Адольфо Гайча.

По информации итальянского издания, стороны договариваются об аренде с последующим правом выкупа воспитанника академии «Сан-Лоренцо». Сложность возникла при согласовании срока арендного соглашения: в то время, как «Дженоа» хотела бы оформить аренду на 18 месяцев, ЦСКА согласен только на шесть.

Напомним, Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. За московский клуб он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.