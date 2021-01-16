«Марсель» на своем поле проиграл «Ниму», который победил впервые с 22 ноября

В 20-м туре чемпионата Франции «Марсель» дома проиграл «Ниму» с результатом 1:2.
В составе гостей дубль сделал шведский полузащитник Никлас Элиассон, поразив ворота Йоанна Пеле на 55-й и 58-й минутах. Правый защитник «Нима» Софьян Алакуш сделал две голевые передачи.
Фланговый нападающий «Марселя» Флорьян Товен на 35-й минуте не реализовал пенальти, но на 85-й один мяч отквитал аргентинец Дарио Бенедетто.
Команда Андре Виллаша-Боаша занимает шестое место, имея 32 очка.
«Ним» одержал первую победу с 22 ноября, прервав 8-матчевую безвыигрышную серию (одна ничья и семь поражений). Команда поднялась с последнего 20-го места на 18-е, набрав 15 очков.