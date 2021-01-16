«Спартак» объявил о заключении контракта с голландским полузащитником Хендриксом

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с 25-летним голландским полузащитником Йорритом Хендриксом.

Бывший игрок ПСВ в ближайшее время приступит к тренировкам с командой Доменико Тедеско на сборе в Дубае.

Хендрикс – воспитанник клуба из Эйндховена. В эредивизи он дебютировал в 2013 году, а всего провел в составе ПСВ 239 матчей, забил восемь голов и сделал 17 результативных передач, трижды выиграв чемпионат Нидерландов.

По сведениям Transfermarkt, за переход Хендрикса «Спартак» заплатит ПСВ 700 тысяч евро.