Доменико Тедеско: Хендрикс – известный игрок, хорошо оснащенный технически

Доменико Тедеско прокомментировал переход голландского полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ.

«Йоррит Хендрикс – известный игрок, хорошо оснащенный технически, – заявил главный тренер «Спартака» в интервью для пресс-службы красно-белых. – Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним».

В составе ПСВ Хендрикс трижды выиграл чемпионат Нидерландов. За команду из Энйдховена Йоррит провел 239 матчей, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач.

В основном турнире Лиги чемпионов на счету новобранца «Спартака» 15 матчей, а всего он провел в еврокубках 48 встреч, сделав две результативные передачи.