Хендрикс будет выступать за «Спартак» под четвертым номером

Полузащитник Йоррит Хендрикс определился с номером, под который будет играть за «Спартак».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, голландец остановил свой выбор на четвертом номере.

Ранее стало известно, что бывший хавбек ПСВ в ближайшее время приступит к тренировкам с московской командой на сборе в Дубае.

Добавим, что в эредивизи Хендрикс дебютировал в 2013 году, проведя в составе ПСВ 239 матчей, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач, а также трижды выиграв с клубом чемпионат Нидерландов.