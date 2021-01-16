Хендрикс будет выступать за «Спартак» под четвертым номером

Полузащитник Йоррит Хендрикс определился с номером, под который будет играть за «Спартак».
Как сообщает пресс-служба красно-белых, голландец остановил свой выбор на четвертом номере.
Ранее стало известно, что бывший хавбек ПСВ в ближайшее время приступит к тренировкам с московской командой на сборе в Дубае.
Добавим, что в эредивизи Хендрикс дебютировал в 2013 году, проведя в составе ПСВ 239 матчей, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач, а также трижды выиграв с клубом чемпионат Нидерландов.
Наша новая «четвёрка» 🤩 pic.twitter.com/GgIpRxoxlb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
источник: ФК «Спартак»