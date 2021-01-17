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17 января 01:49

Ханс-Дитер Флик: Мы должны переварить разочарование и извлечь из ситуации лучшее

В воскресенье мюнхенская команда сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в матче 16-го тура бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что его команде необходимо «переварить» разочарование после поражения «Хольштайну» и вылета из Кубка Германии.

- Это будет интенсивная игра, которой известен «Фрайбург». В данный момент это самая сильная в плане формы команда, они много забивают. То, как мы будем играть в обороне, зависит только от нас. Мы должны переварить разочарование, отложить его в сторону и извлечь из ситуации лучшее, - цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что встреча «Бавария» - «Фрайбург» состоится в воскресенье в Мюнхене и начнется в 17:30 по московскому времени.

источник: ФК «Бавария»
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