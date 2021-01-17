Фрэнк Лэмпард: В матче против «Фулхэма» «Челси» получил то, что заслужил

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Фулхэм» усложнил нам жизнь. Против 10 человек играть нелегко. Мы продолжали напирать и получили то, что заслуживали.

Сложность в том, что нужно постоянно двигать мяч, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону, заставить соперника выбегать вперед и после этого создавать моменты. Из-за текущей формы это было несколько сложнее, но мы забили, и я доволен.

Было предчувствие, что мы забьем. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, вчера «Челси» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мэйсон Маунт.